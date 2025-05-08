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Antalya'da İnşaat Halinde Çalışan Suriye Uyruklu İşçinin Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da İnşaat Halinde Çalışan Suriye Uyruklu İşçinin Cansız Bedeni Bulundu
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Antalya'daki bir inşaatın önünde bulunan Suriye uyruklu İydo El Ömer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, inşaat iş görüşmesi için gelen El Ömer'in cansız bedeni ile ilgili incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı bildirildi.

ANTALYA'da inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin, inşaatlarda çalışan Suriye uyruklu İydo El Ömer (37) olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Habibler Mahallesi 5772 sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde meydana geldi. Binanın önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölen kişinin Suriye uyruklu İydo El Ömer olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ve savcının çalışmalarının ardından İydo El Ömer'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İnşaat işçisi İydo El Ömer'in, inşaata iş görüşmesi için geldiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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