Antalya'da İnşaat Çatısında Tehlikeli Yürüyüş

ANTALYA'da inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Yağmur Ç. (28), ekipleri harekete geçirdi. Çatıda uzun süre yürüyen kadını, gelen annesi ikna etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Etiler Mahallesi Emrah Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı boş binanın çatısında çıkan Yağmur Ç., burada yürümeye başladı. Yağmur Ç.'nin tehlikeli şekilde yürüdüğünü gören inşaatın bekçisinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, inşaatın çatısında yürüyen kadını indirmek için uzun süre çaba sarf etti ancak eyleminden vazgeçiremedi. İtfaiye ekibi, inşaatın bahçesine her ihtimale karşı hava yatağı kurdu.

Yağmur Ç.'nin çatıda olduğunu öğrenen anne, kızını ikna etmek için inşaata geldi. Anne kızını ikna edip, çatıdan indirdi. Ekipler, Yağmur Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.