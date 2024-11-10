Antalya'da İnşaat Çatısında Tehlikeli Yürüyüş
Etiler Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak tehlikeye atılan 28 yaşındaki kadın, annesi tarafından ikna edilerek uzaklaştırıldı. Olay yerine intikal eden ekipler, durumu kontrollü bir şekilde sonlandırdı.
ANTALYA'da inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Yağmur Ç. (28), ekipleri harekete geçirdi. Çatıda uzun süre yürüyen kadını, gelen annesi ikna etti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Etiler Mahallesi Emrah Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı boş binanın çatısında çıkan Yağmur Ç., burada yürümeye başladı. Yağmur Ç.'nin tehlikeli şekilde yürüdüğünü gören inşaatın bekçisinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, inşaatın çatısında yürüyen kadını indirmek için uzun süre çaba sarf etti ancak eyleminden vazgeçiremedi. İtfaiye ekibi, inşaatın bahçesine her ihtimale karşı hava yatağı kurdu.
Yağmur Ç.'nin çatıda olduğunu öğrenen anne, kızını ikna etmek için inşaata geldi. Anne kızını ikna edip, çatıdan indirdi. Ekipler, Yağmur Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.