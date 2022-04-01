Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı - Haberler

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Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü.

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, Kleopatra Plajı'na indiği sırada turiste çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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