Antalya'da İmam Nikahlı Kadın Silahla Öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde A.P. (55) ile birlikte yaşadıkları H.A. (39) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurdu.

Silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şüpheli A.P'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.