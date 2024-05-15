Antalya'da İlkokul Öğrencilerine İklim Farkındalık Programı

Antalya'da 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından yürütülen program, Kepez ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda yapıldı.

İlkokul öğrencilerine iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve mücadele bilincini yerleştirmek amacıyla yapılan programın koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan üstlendi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince öğrencilere iklim krizinin nedenleri, alınabilecek önlemler ve insan faktörü konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından üniversite öğrencileri eşliğinde öğrenciler, çevre, tüketim ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden çeşitli hayvan figürlerinin maketlerini yaptı.