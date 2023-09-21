Antalya'da İklim Değişikliği Nedeniyle Pekmez Üretimi Azaldı

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana mahallesinde bağ bozumu başladı. Ancak iklim değişikliği ve olumsuz hava şartları nedeniyle pekmez üretimi bu yıl çok azaldı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde bağ bozumu başladı. Bu yıl iklim şartları nedeniyle pekmez üretiminin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Küresel iklim değişikliği ve olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs ve haziran aylarında yağan düzensiz yağışlar nedeniyle üzüm bağlarında mildiyö hastalığı oluştu. Bazı bölgelerde yüzde 75 rekolte düşüklüğü yaşanırken bazı kesimlerde ise bu oran yüzde 100'lere ulaşmıştı.

İbradı'nın Ormana mahallesinde çiftçilikle uğraşan 63 yaşındaki Nurten Korucu, bu yıl azda olsa bağ bozumuna başladıklarını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle üzüm bağlarının hastalandığını söyleyen Korucu, "Köyümüzde bu yıl üzüm oldukça az oldu. Yağmurlardan dolayı asitli yağdığı için üzüm bağlarına zarar verdi. Çok az bir üzümümüz oldu. Hastalık Ormana 'da yaklaşık 200-250 dönümlük üzüm bağlarına zarar verdi" dedi.

Az miktar elde ettikleri üzümü ise pekmez yaptıklarını anlatan Korucu, "Bağdan kestiğimiz üzümleri, üzüm sıkma makinesinde sıkarak şıra haline getiriyoruz. Çıkan şıraları kazanlara aktarıyoruz. Kazana meşe külü dökerek savura savura tatlandırıyoruz. Kaynadıktan sonra kül dibine oturuyor. Şıra durulduktan sonra süzerek pekmez tavasına aktarıyoruz. Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynatıyoruz ve pekmez köpürünce kıvama geldiğini anlıyoruz. Çok zahmetli bir iş. Pekmez kaynamaya başlayınca kesinlikle başından ayrılamıyorsun. Kızgın ateşte kaynadığı için taşma riski vardır. Pekmez kıvamına gelince tavaları indiririz" dedi

"Bu yıl pekmez satışımız olmayacak"

Her yıl 4-5 dönümlük bağlarından yaklaşık 2 ton üzüm elde ettiklerini ve müşterilerine sunduklarını söyleyen Korucu, "Maalesef bu yıl satmak için pekmezimiz yok. Ancak ihtiyacımız kadar pekmez oldu. Bu yıl 20 kilo gram civarında pekmezimiz oldu. Bunuda çocuklarımızın ve kendi ihtiyacımız için saklayacağız. Bu yıl 4-5 dönüm bağımızdan ancak 500 kilo gram civarında üzüm oldu. Ormananın bağları ve üzümü meşhurdur. Pekmezimizde çok lezzetli ve doğaldır. Ama bu yıl bizden pekmez bekleyen müşterilerimize pekmez satamayacağız" şeklinde konuştu.

"Çok az pekmez çıktı

Çiftçilik ile uğraşan Gönül Demir (48) Ormana'nın bağlarının atalarından kalan asırlık çavuş üzümü, dimrit, areli, ve büzgülü gibi çeşitler olduğunu ifade etti.

Bu yıl üzümün yok denecek kadar az olduğunu anlatan Demir, pekmezin ise kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ancak olduğunu dile getirdi. - ANTALYA