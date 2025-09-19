Antalya'da İkinci Yangın: Kundaklama İddiası
Antalya'nın Aksu ilçesinde, aynı mahalledeki iki ayrı bölgedeki yangınların kundaklama şüphesi ile inceleniyor. İtfaiye ve diğer ekipler, çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına aldı.
ORMANLIK ALANDA ÇIKAN İKİNCİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI
Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesindeki sazlık alanda çıkan yangının 2,5 saatte söndürülmesinin ardından aynı mahallede yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alan Aksu Özel Eğitim uygulama Okulu içerisinde yer alan ormanlık alanda da yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kısa sürede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına aldı. TOMA'larla da müdahale edilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada alevlerin 3 ayrı noktadan yükseldiği, bu nedenle kundaklama ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Adem AKALAN/ ANTALYA,