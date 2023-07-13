Antalya'da İkinci El Mobilya ve Eşya Satılan İş Yerinde Yangın Çıktı

Antalya'da ikinci el mobilya eşyalar, iş yeri arazisi içerisinde yer alan konteyner ve kamyonet, yangında küle döndü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi üzerinde yer alan ikinci el mobilya ve evsel eşya satılan spot dükkanında meydana geldi. 200 metrekare alana sahip iş yerinde bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, dışarıda bulunan mobilyalara da sıçrayan yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan iki köpeğin ise vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Yangında konteyner, onlarca spot malzemenin yanı sıra, bahçe içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Adı öğrenilemeyen iş yeri sahibinin yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 2 ay önce de yandığı öğrenilen işyerindeki yangınla ilgili inceleme başlatırken, çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacak.