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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İsviçre uyruklu P.R. (47) idaresindeki 34 GIU 191 plakalı otomobille Sarılar Mahallesi Kekova kavşağında, V.A'nın (34) kullandığı 07 AOH 102 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden V.A. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarılar İsviçre Antalya Güncel Haberler

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