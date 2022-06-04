Antalya'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı - Haberler

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Antalya'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı

AA - Talip Demirci - Güncel
Antalya'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

H.A. (50) idaresindeki 48 AFP 479 plakalı otomobil ile M.E.İ. (21) yönetimindeki 48 ABT 588 plakalı otomobil, Ova Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

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