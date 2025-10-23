Haberler

Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücülerin kimliklerinin belirlenemediği kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kökez Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 ACP 47 plakalı otomobil ile 07 YSS 89 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.