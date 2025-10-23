Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücülerin kimliklerinin belirlenemediği kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kökez Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 ACP 47 plakalı otomobil ile 07 YSS 89 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
