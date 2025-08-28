Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İki sürücü ve 4 yolcunun yaralandığı kazada, hayati tehlikesi bulunan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mustafa K'nin idaresindeki 07 JL 072 plakalı otomobil Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkisinde karşı yönden gelen Ömer Y. yönetimindeki 60 AFJ 766 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 yaralı, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mustafa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
