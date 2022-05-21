ANTALYA'DA 2 AYRI YERDE ORMAN YANGINI - Haberler

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında ve Bucak sınırında olmak üzere 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarındaki yangın, saat 13.00 sıralarında Taşağıl- Beşkonak karayolu üzerindeki Kaymaz Mevkii'nde başladı. 2008 yılındaki yangında yanan ve 2009 yılında fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi su tankerlerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Küçük bir alanda etkili olan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

Diğer bir yangın ise Antalya- Burdur sınırına yakın bölgede Bucak ilçesi Karaot köyü yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Orman Genel Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında bu yangına havadan müdahale anlarını paylaştı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel