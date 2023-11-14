Antalya'da iki genci ölüme götüren feci kaza kamerada

Genç adam ile kız arkadaşı can verdi, otomobilin hızla elektrik direğine çarptığı anlar görüntüye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin önce beton elektrik direğine ardından ise işyerinin duvarına çarpması sonucu tıbbi laboratuvar bölümü mezunu genç ile kız arkadaşı can vermişti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla elektrik direğine çarptığı görülürken, kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Olay, Pazar günü sabah saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ali Güneş yönetimindeki 07 VAH 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce beton elektrik direğine ardından ise bir iş yerinin duvarına çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Güneş ve yolcu koltuğunda oturan Merve Sude Madaslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş meydanını aratmadı, elektrik direğinin ve çöp konteynerin devrildiği görüldü.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Ali Güneş'in tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olduğu, KPSS ataması öncesinde bir şirkette kuryelik yaptığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Ali Güneş'in Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi mezarlığında, kız arkadaşı Merve Sude Madaslı ise Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Kızlarının cenazesini teslim alan anne Fatma Madaslı ve baba Enver Madaslı gözyaşlarına boğuldu.

Kaza anları güvenlik kamerasında

Diğer taraftan yaşanan kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin elektrik direğine çarptığı görüldü. Ardından ise elektrik direğinin devrilmesi ile elektrikler kesildi. İşyeri sahibi Asena Çelik yaşananları şöyle anlattı: "Kazanın ardından eşimin telefonunu arayarak kazayı söylediler. Eşim olay yerine koştu. Çok yüksek bir ses duyulmuş. Daha sonra vatandaşlar ve çok sayıda ekip geldi. Keşke maddi kayıp olsaydı, ama can kaybı oldu. Bu şekilde bir kazanın olmasına, bir yakınımızı kaybetmiş gibi üzüldük. Görüntülerde otomobil bir anda dönerek elektrik direğine çarpıyor. Allah rahmet eylesin, iki gencimizin ailesine Allah sabır versin" dedi.