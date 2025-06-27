Antalya'da İki Ayrı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alanya'daki orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Aksu'daki yangın kontrol altında

Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler yakındaki bir tarlaya sıçradı; buradaki zeytin, incir ve nar ağaçları yandı. Ormanlık alanda devam eden yangın, sera ve evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ederken, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan yangının seraların yanındaki otluk alanda başladığı ileri sürüldü.

Alanya'daki yangın da kontrol altında

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisindeki orman yangını da kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gazetecilere, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerinin bölgede koordineli çalıştığını söyledi.

Yoğun müdahaleyle alevlerin Kızılalan Kent Orman Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındığını belirten Özçelik, "Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangının çıktığını düşünüyoruz ama henüz kesin ve net bir bilgi yok." dedi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.