Antalya'da İki Ayrı Orman Yangını

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Antalya'da Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

1) ANTALYA'DA İKİ AYRI ORMAN YANGINI

ANTALYA'DA iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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