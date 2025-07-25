Antalya'da İki Ayrı Noktada Orman Yangını

Antalya'da İki Ayrı Noktada Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

ANTALYA'DA iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme bize gel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.