Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Hikmet Tuğcu'nun kullandığı 07 MGT 85 plakalı hafif ticari araç, Töngüşlü Mahallesi'nde Mehmet Bozdağ'ın kullandığı 07 FDR 19 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Tuğcu, yaralandı. Sağlık ekiplerince, Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Bozdağ Tragger Antalya Güncel Haberler

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