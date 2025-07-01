Antalya'da İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mehmet Karataş idaresindeki 07 LAM 15 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde, Ghailan Ahmed Mohamed Saleh Al-Ameiry'nin yönetimindeki 34 NHD 827 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel