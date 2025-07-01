Antalya'da İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mehmet Karataş idaresindeki 07 LAM 15 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde, Ghailan Ahmed Mohamed Saleh Al-Ameiry'nin yönetimindeki 34 NHD 827 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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