Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:
Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücü Gül Ö., itfaiye ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı araçtan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Koltuğunda sıkışan sürücülerden Gül Ö., itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, dün saat 19.30 sıraları Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gül Ö. yönetimindeki 07 AVR 883 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer A. idaresindeki 34 PH 0955 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralılara yardım etmek isteyen diğer sürücüler, sürücü Gül Ö.'nün araçta sıkıştığını gördü. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi Gül Ö. ile araçtaki İsa Ö., Celal Ö., Celal D. ile diğer aracın sürücüsü Ömer A.'ya müdahale etti.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

Kaza sonrası koltuğunda sıkışan Gül Ö., yoğun yağmur altında itfaiye ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Gül Ö., sedyeye alındıktan sonra ilk tedavisi ambulans içerisinde yapıldı ve diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

