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Antalya'da iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Manavgat'ta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da iki araç böyle çarpıştı

ANTALYA - Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesinde meydana geldi. Nesrin Şafak'ın kullandığı 07 HN 915 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Ender Yılmaz'ın kullandığı 07 APZ 117 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı.

Kazada Nesrin Şafak'ın kullandığı 07 HN 915 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülgün Şafak yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat Antalya Tragger Güncel Haberler

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