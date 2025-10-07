Haberler

Antalya'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Muratpaşa ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşildere Mahallesi 2870 Sokak'ta iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan Argüner G. ve Doğan K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
500
