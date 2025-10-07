Antalya'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan birinin silah seslerini duyup olay yerine gittiği ve saçmaların isabet ettiği öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870 Sokak'ta meydana geldi. Doğan G. ile Galip P. ve İsmet P. arasında sokakta tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya, tarafların aileleri de dahil oldu. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis aileleri ayırmaya çalıştı, ekiplerin yetersiz kalmasıyla takviye istendi. Ekipler aileleri uzun uğraş sonucunda birbirlerinden uzaklaştırdı.

İŞTEN DÖNERKEN YARALANDI

Kavgada tüfekten çıkan saçmalardan dolayı Argüner G. yüzünden, işten döndüğü sırada silah seslerini duyup olay yerine gelen servis şoförü Doğan K. ise karın ve çene altından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Argüner G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan K. ise ambulanstaki müdahalenin ardından ekiplerle polis merkezine gitti. Hafif yaralı Doğan K., "İşten geldim ve silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğim esnada saçmalar bana da isabet etti" dedi.

Kavgada kullanılan tüfek ve tabancalar bulunamazken; iki ailenin dün akşam saatlerinde de kavga ettiği belirlendi.

Ekipler olayla ilgili inceleme ve çalışmasını sürdürüyor.