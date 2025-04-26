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Rüşvet anı kamerada

Antalya'da İhmal Edilen Köpek Barınağa Teslim Edildi

Antalya'da İhmal Edilen Köpek Barınağa Teslim Edildi
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Kepez ilçesinde bakım şartları ihmal edilen bir köpek, ilgili ekipler tarafından bulunduğu yerden alınıp barınağa teslim edildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket eden kişiye ceza verildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bakımı ihmal edilen köpek ekipler tarafından barınağa teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan boş alanda zincir ile bağlı köpeğin bakım şartlarının ihmal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese giden ekipler, boş alanda tüp kamyonuna zincir ile bağlı olan, önüne mama ve su konulmayan köpeği ilgili kurum görevlilerine barınağa götürülmek üzere teslim etti.

Köpeğin bakım şartlarını ihmal eden K.U'ya '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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