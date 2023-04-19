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Ceset ihbarına giden polisler battaniyeye sarılı 'cansız manken' buldu

Ceset ihbarına giden polisler battaniyeye sarılı "cansız manken" buldu

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalışma yapan belediye görevlileri, yol kenarına bırakılan battaniyenin içinde ceset olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Ceset ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, battaniyeye sarılı "cansız manken"le karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Alanı güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, oluşturdukları paravan içinde battaniyeyi açtı. Battaniyeden cansız manken çıktığını gören polisler gülümsedi. Bir polis memuru, battaniyeyle kucakladığı cansız mankeni ekip aracına götürdü.

Bölgede yapılan araştırmada bir kimlik kartı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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