Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık İzzettin Süğüt (65) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık ve avukatların son sözlerini dinleyerek kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sögüt'ü 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle "Canavarca hisle adam öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Süğüt, 3 Mayıs 2024'te huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçaklamıştı. Goncegül ve Batır olay yerinde, Özdemirel ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayın ardından kaçan Süğüt, Atatürk Caddesi'nde yürürken yakalanmıştı.