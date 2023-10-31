Antalya'da Huzur Uygulamasında 31 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" çerçevesinde Antalya'da Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şube Müdürlükleri 814 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 9 bin 485 şahıs sorgulandı, arandığı tespit edilen 31 şahıs yakalandı. 2 bin 286 araç kontrol edildi, 52 araca cezai işlem uygulanarak, 8'i trafikten men edildi. Ayrıca 21 işyeri ve 12 AVM denetlendi, 35 okul çevresi, 93 park ve bahçe ile 60 metruk bina kontrol edildi. - ANTALYA