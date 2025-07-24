Antalya'da 'Huzur' Uygulaması: 5 Bin Kişi Sorgulandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla 'Huzur Antalya Uygulaması' yapıldı.

Uygulama kapsamında, 5 bin 876 kişinin sorgulaması yapıldı, bin 349 araç ve motosiklet kontrol edildi, 13 aranan kişi ve 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Ayrıca 29 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 16 adet sentetik ecza ile 6 sentetik kannabinoid ele geçirildi.