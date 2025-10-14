Haberler

Antalya'da 'Huzur' Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Antalya'da 'Huzur' Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kepez ilçesinde huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesinde "huzur" operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Kepez ilçesinde 30 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-6" operasyonu düzenledi.

Operasyona, 20 ekip, 65 personel katıldı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 3 pompalı tüfek, 71 tüfek kartuşu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

