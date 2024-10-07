Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1 saat içinde söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Serik Sanayi Sitesi içerisinde hurdaların atıldığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede alanı kapladı.

Sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 İtfaiye ve 2 su tankerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye antalya 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.