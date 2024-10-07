Antalya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1 saat içinde söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Serik Sanayi Sitesi içerisinde hurdaların atıldığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede alanı kapladı.
Sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 İtfaiye ve 2 su tankerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürüldü.