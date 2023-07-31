Antalya'da Hostes Cinayeti: Kadın ve Erkek Arkadaşının Cenazeleri Ankara'ya Gönderildi

Antalya'da bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan Merve Girişmek, erkek arkadaşı Batuhan Canbak tarafından vurularak öldürüldü. Canbak, daha sonra intihar etti. Olayın ardından Girişmek ve Canbak'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ankara'ya götürüldü.

Antalya'da 2 ay önce özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan Merve Girişmek (25), erkek arkadaşı Batuhan Canbak (23) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Canbak, 300 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti. Morgda işlemleri tamamlanan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ankara'ya götürüldü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, aynı gün kız arkadaşı Merve Girişmek ile konuşmaya geldi. Canbak ile Girişmek, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan Canbak, 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan Canbak'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Merve Girişmek ile Batuhan Canbak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. Batuhan Canbak'ın kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu.

İKİSİ DE ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, otopsi sonrası bugün yakınları tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. Aslen Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Merve Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı öğrenildi.(DHA)