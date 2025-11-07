Haberler

Antalya'da Hortumlar Karaya Ulaşmadan Etkisini Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ve Alanya ilçelerinde denizde oluşan hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Vatandaşlar tarafından kaydedilen hortumlar, deniz üzerinde bir süre ilerledikten sonra görünürlüğünü yitirdi.

Alanya'da saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde denizde 2 hortum çıktı. Bazı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Kumluca'da ise saat 11.00'de başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına Mavikent ve Adrasan mahallelerinde hortuma neden oldu. İki farklı bölgede deniz üzerinde oluşan 4 hortum endişeye neden oldu. Bir süre su yüzeyinde ilerleyen hortumlar karaya çıkmadan etkisini kaybetti. Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
