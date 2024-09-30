Antalya'da Hortum ve Sağanak Felaketi: Evler ve Seralar Zarar Gördü

Antalya'da çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi

Sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri sualtında kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verirken, sağanak nedeniyle de tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu Antalya Körfezi'nde, hortum ve sağanak etkili oldu. Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında aniden hortum çıktı. Çıkan hortumda bir evin çatısı üzerine kırılarak devrilen ağaçtan zarar gördü, bir diğer evin ise çatışışı söküp attı. Mahallede dört seranın naylonlarının yırtılması sonucu demir borular devrilerek zarar gördü. Sera içerisinde bulunan sebzelerde zarar gördü.

"Kendimi zor kurtardım"

Evinin çatısı uçan vatandaşlardan Vedat Topçu, "Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim benim evimin çatısını kopartıp attı" dedi. Serası zarar gören Mesut Balcı da, hortumun bir anda geldiğini belirterek, "Ben kendimi zor kurtardım" dedi.

Tekke Mahallesi'nde de şiddetli rüzgarın yanı sıra yağış etkili oldu. Sağanaktan dolayı tarım arazileri, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Öte yandan Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi.