Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu

Finike'de meydana gelen hortum, bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen araca düşen yönlendirme levhası ve apartmanlara zarar veren hortum, seralarda büyük zarara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

HORTUM ANI KAMERADA

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen hortum, bir deponun geçiş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hortum nedeniyle tabelanın devrilmesi yer aldı. Hortum nedeniyle sahil yolundaki yönlendirme levhası, yolda ilerleyen bir aracın üzerine düştü, Yeni Elmalı Yolu'ndaki apartmanlara zarar verdi. Apartmandaki panjur, cam kırıldı. Bir dairenin balkonuna telefon direğine ait büyük bir tahta parçası savruldu. Saklısu bölgesine kadar ilerleyen hortum, seralarda büyük zarara neden oldu. Elektrik tellerinin kopması sonucu bölgede uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
