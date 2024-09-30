Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Hortum Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Antalya'da Hortum Can ve Mal Kaybına Yol Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, evlerin çatısını uçurup ağaçları devirerek tarım alanlarına zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya'da çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi, ağaçlar devrildi.

Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden hortum çıktı. Çıkan hortumda bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Mahalledeki 4 serada hasar oluştu.

Evinin çatısı uçan Vedat Topçu, "Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim, evimin çatısını koparttı attı." dedi.

Serası zarar gören Mesut Balcı ise, "Seranın içerisinde çalışıyordum. Aşağıdan bir fırtına, hortum geldi. Seranın oluklarını, muşambalarını kaldırdı. Kendimi zor kurtardım." diye konuştu.

Tekke Mahallesi'nde de bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu antalya 3-sayfa Ekonomi Güncel Çevre Yaşam Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Sincan Belediyesi Ankaraspor Altınordu CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Sincan Belediyesi Ankaraspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir? Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu? Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster! Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });