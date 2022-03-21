Antalya'da Hollanda uyruklu kişi teknede ölü bulundu
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Hollanda uyruklu kişinin teknede ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Hollanda uyruklu kişinin teknede ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Limanı Balıkçı Barınağı'nda demirli teknede, bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Hollanda uyruklu Gerardus Joseph Kleijngeld (67) olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kleijngeld'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.