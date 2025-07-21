Antalya'da Hissedilen Sıcaklık 46,6 Dereceye Ulaştı

ANTALYA'da temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı kentte hissedilen sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı. Cadde ve sokaklar boş kalırken, sahiller doldu taştı.

'53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı' yapılan Antalya'da termometreler 35,7'yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46,6'ya ulaştı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi. Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Denizden esen rüzgarın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı. Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.