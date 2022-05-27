Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Bozova Mahallesi'ndeki bir depodan 150 kilogram alüminyum malzeme ve 200 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında zanlılar M.A. ve Y.K'nin Muratpaşa ilçesinde olduğu belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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