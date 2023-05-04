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Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Aksu ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerinden ve otomobillerinden hırsızlık yapan kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Y.A, H.K. ve B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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