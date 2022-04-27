Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı - Haberler

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Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı Mersin'de gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı Mersin'de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen zanlının, araçla Mersin'e kaçtığı tespit edildi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlıyı Silifke ilçesinde yakaladı.

Üst aramasında çalıntı olduğu değerlendirilen 6 altın kolye, 3 bin 300 lira ve 65 avro ele geçirilen zanlı, işlemleri için Manavgat'a gönderildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Jandarma, Manavgat, Antalya, Mersin, Güncel, Haberler

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