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Antalya'da hırsızlık yapan 8 kişi tutuklandı

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Antalya'da hırsızlık yapan 8 kişi tutuklandı

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki 13 ayrı hırsızlık olayının faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen K.A, A.A, T.A, V.K, E.C, N.A, Ş.T. ve Z.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çalınan bazı ev eşyaları, 750 litre motorin, 4 akü ve 250 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Antalya Kepez Güncel Haberler

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