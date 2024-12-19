Antalya'da Hırsızlık Şüphesiyle Bir Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen, 4 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyalarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen ve kaçakçılık suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Y. ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelinin motosikletinde yapılan aramada, bir miktar para ve altın ele geçirilip, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.