Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında çalıntı saat ve yüklü miktarda para bulundu. Saat ve paralar sahibine teslim edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.