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Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında çalıntı saat ve yüklü miktarda para bulundu. Saat ve paralar sahibine teslim edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir oteldeki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli E.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasında bulunan saat, yüklü miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Çalıntı saat ve paralar ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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