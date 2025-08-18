Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir evden 1 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelinin M.K. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.