Antalya'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
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Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bağ ve bahçelerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel