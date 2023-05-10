Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Antalya'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bağ ve bahçelerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

Hisarcık Antalya Finike Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title