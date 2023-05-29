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Antalya'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Antalya'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları istikametinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında hırsızlık suçundan aranan toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahıs saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Antalya Güncel Haberler

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