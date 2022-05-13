Antalya'da hırsızlık operasyonunda 11 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 3 ayda 33 farklı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda hurda toplayıcısı gibi gezerek 33 farklı hırsızlığa karıştığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kepez ilçesindeki 1500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları 2 otomobilin plakalarını gazete kağıtları ile kapattıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere 130 polis memurunun katılımı ile düzenlenen operasyonda O.O, R.D, M.K, S.B, S.K, S.D, D.Y, D.D, S.B, S.O. ve E.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 10 otomobil, 25 klima, 130 adet inşaat iskele demiri, 180 metre yer altı kablosu, çok sayıda elektronik eşya ve otel mutfak ekipmanları ele geçirildi.