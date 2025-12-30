Haberler

Antalya'da hırsızlık şüphelisi yüz tanıma sistemiyle yakalandı

Antalya'da hırsızlık şüphelisi yüz tanıma sistemiyle yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde 350 bin lira değerinde malzeme ve para çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı. Olayla ilgili Güvenlik Kamerası kayıtlarının da çalındığı öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 350 bin lira değerinde malzeme ve para çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gerçekleştirilen ve güvenlik kamerası kayıt sisteminin de çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, "BİLGE" Yüz Tanıma Sistemi'ni kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suça konu malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak