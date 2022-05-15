Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Haberler

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