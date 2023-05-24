Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'da hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde değişik tarihlerde baz istasyonlarına ait bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, şüpheli E.U. çalıntı bakır kablolar ve suç işlemekte kullanılan aletlerle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title